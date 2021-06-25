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«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

25.06.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вносит изменения сразу в три закона: о Вооруженных Силах, о чрезвычайном и военном положении.

«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

Будут закреплены роль и механизмы реагирования государственной системы на акты терроризма и массовые беспорядки. Вплоть до введения чрезвычайного или военного положения. Координировать работу всех в таком случае будет Совет безопасности. К нему предусмотрен и переход власти в случае гибели главы государства. Корректировки внесены с учетом Декрета Президента «О защите суверенитета и конституционного строя». Сенаторы поддержали и законопроект об изменениях Конституции Беларуси. А именно введение единого дня голосования и продление полномочий депутатов местных Советов.

«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Позволит укрепить политическую систему нашей страны. Позволит депутатам в более спокойном режиме выполнять свои депутатские полномочия и позволит Центральной избирательной комиссии, равно как и всем территориальным, участковым избирательным комиссиям, более планово, синхронно строить свою работу по формированию представительной ветви власти в стране. Но я хотел бы обратить внимание, что это еще только начало пути.

Изменения, дополнения предусматривают усложненную процедуру. Эта процедура в науке конституционного права получила название «процедура двойного отруба». Когда все проекты законодательных актов о внесении изменений и дополнений подлежат двукратному обсуждению, рассмотрению и принятию обеими палатами парламента, причем за принятие этих проектов требуется, чтобы было отдано не менее 2/3 голосов депутатского корпуса.

Это так называемое квалифицированное большинство. Сегодня мы с вами явились свидетелями того, что мы прошли только половину пути, связанную с изменением нашего Основного закона. Через три месяца мы повторно вернемся к этому проекту законодательного акта.

«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

Всего же сенаторы 25 июня одобрили 10 законопроектов. Среди них отчет об исполнении республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020-й. Финансирование всех расходов за счет средств государственного социального страхования обеспечено вовремя и в полном объеме. Некоторые коррективы внесла пандемия – пришлось переформатировать отдельные статьи расходов. Порядка 600 миллионов рублей направлено на выплаты надбавок медикам. И это не считая мер поддержки экономики.

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«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

В верхней палате парламента завершили весеннюю сессию. Были одобрены важные для развития страны законы. Принципиальным моментом деятельности сенаторов остается и работа с обращениями граждан. Их рассмотрено в Совете Республики свыше 1 500. Одной из новаций стало проведение выездных расширенных заседаний Президиума. Традиционными стали встречи и открытый диалог с коллективами. Причем обязательно с участием молодежи.

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Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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