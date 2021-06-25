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«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

25.06.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади Государственного флага состоялся торжественный выпуск курсантов Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

Восемь золотых медалистов и 38 краснодипломников. Вскоре они продолжат службу в правоохранительных органах различного профиля. Всего дипломы престижного вуза получили около 500 лейтенантов. 25 июня молодые офицеры простились со знаменем Академии МВД, прошли маршем по площади Госфлага и подбросили монеты на счастье.

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«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

А вот те, кто твердо решил, что хочет связать свою судьбу с минской милицией, приняли присягу.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

Присягаю на верность Республики Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь. Достоверно выполнять приказы начальства и возложенные на меня обязанности.

Это 40 молодых лейтенантов. Среди них есть и девушки. Первое офицерское звание им присвоили 25 июня. Новобранцы получили Кодекс чести, 10 действующих правоохранителей – очередные специальные звания. Торжественный ритуал третий год подряд проходит у подножия памятника погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям. И уже 25 июня молодые сотрудники столичной милиции заступили на службу.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

Ирина Бурлаева, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД Минска:
Сегодня действительно очень важный для нас день, очень волнительный день. Сегодня нам вручал генерал-майор звания, очень волнительно, очень приятно. Я очень горжусь, что служу в органах внутренних дел.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

Владислав Боровец, сотрудник патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД Минска:
Сейчас ощущаю радость и гордость за то, что я поступил на службу в органы внутренних дел Фрунзенского РУВД. Я сотрудник роты ППСМ Фрунзенского РУВД. Хотел бы сказать спасибо в первую очередь моим наставникам, которые наставляли меня весь этот путь. Это уже вторая моя присяга, которую я принимаю, первая была в армии. Я служил в 5-й бригаде специального назначения. Я горд, горд тем, что пришел на службу в милицию.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На площади Государственного флага состоялся торжественный выпуск курсантов Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восемь...
 
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