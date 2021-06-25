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«Шахтер» сыграет «домашний» матч Лиги чемпионов с «Лудогорцем» в Белграде

25.06.2021 22:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Действвующий чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» вынужденно проведет ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Лудогорцем» в Белграде.

«Шахтер» сыграет «домашний» матч Лиги чемпионов с «Лудогорцем» в Белграде
Источник: pressball.by

Поединок пройдет 13 июля на стадионе «Чукарички» в 22:30 по белорусскому времени.

Проведение ответного матча на нейтральном стадионе обусловлено отсутствием возможности у «Лудогорца» прилететь в Беларусь из Болгарии, сообщает пресс-служба «Шахтера».

Первый матч пройдет 7 июля на стадионе «Лудогорец-Арена» в Разграде.

Брестское «Динамо» сыграет «домашний» матч Лиги Конференций против чешской «Виктории» в Батуми.

 
 
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Действвующий чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» вынужденно проведет ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Лудогорцем» в...
 
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