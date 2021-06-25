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Анатолий Сивак о решении жилищного вопроса: входим в режим обеспечения многодетных, стоящих на очереди не более года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 июня правительство держит слово перед парламентариями. В Овальном зале совместное заседание обеих палат. Это традиционный отчет о проделанной работе перед сенаторами и депутатами. С итоговым докладом выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
Один из ключевых моментов – достижения в строительстве жилья. Например, в 2020 году акцент был на поддержке многодетных. Для них возвели свыше 12,5 тысячи домов. Такой ориентир сохраняется в том числе с упором на арендное жилье.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Анатолий Сивак о решении жилищного вопроса: входим в режим обеспечения многодетных, стоящих на очереди не более года
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат...
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