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«Функций и полномочий станет больше». Депутат о том, как изменится компетенция госорганов по вопросам защиты суверенитета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов.
Юридические изменения грядут и в вопросах защиты суверенитета и конституционного строя страны. В документе прописаны понятия о чрезвычайном положении и определенные действия органов управления при такой ситуации. Главная задача – предупреждение и нейтрализация угроз безопасности.
Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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«Функций и полномочий станет больше». Депутат о том, как изменится компетенция госорганов по вопросам защиты суверенитета
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат...
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