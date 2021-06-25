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«Функций и полномочий станет больше». Депутат о том, как изменится компетенция госорганов по вопросам защиты суверенитета

25.06.2021 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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24 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов.

«Функций и полномочий станет больше». Депутат о том, как изменится компетенция госорганов по вопросам защиты суверенитета

Юридические изменения грядут и в вопросах защиты суверенитета и конституционного строя страны. В документе прописаны понятия о чрезвычайном положении и определенные действия органов управления при такой ситуации. Главная задача – предупреждение и нейтрализация угроз безопасности.

«Функций и полномочий станет больше». Депутат о том, как изменится компетенция госорганов по вопросам защиты суверенитета

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Актуальность его назрела на фоне тех событий, которые происходили в прошлом году, и, наверное, той обстановки, которая складывается вокруг нашей страны в это время. Данный законопроект определяет конкретные полномочия государственных органов, должностных лиц, наделяет их полномочиями специальными. Функций и полномочий станет больше.

 
 
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Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат...
 
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