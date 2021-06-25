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«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Сколько продлится фестиваль и что покажут зрителям?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несвиж на три дня окунулся в невероятную атмосферу. 25 июня там стартовал фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Открыл программу концерт французской музыки «Променад» в исполнении солистов оперы Елены Сало и Павла Трофимика. Жемчужиной вечера стал концерт белорусской и зарубежной музыки в костеле Божьего Тела. Артисты во главе с неизменным художественным руководителем «Белорусской капеллы» Виктором Скоробогатовым познакомили зрителей с шедеврами белорусской камерной музыки XX столетия. Кульминацией программы станет опера Джузеппе Верди в концертно-сценическом исполнении.
Вячеслав Гарбузов, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
А уже 26 июня зрителей ждет ночь перевоплощений – арии и дуэты из известных мюзиклов. По традиции запланированы показы концертных программ. Порадуют зрителей и два коллектива оркестра Большого театра Беларуси: A.M.A.D.I.S Brass и «Глория». В программе прозвучат как инструментальные номера, так и вокальные произведения. Подготовили для гостей фестиваля и различные выставки из фондов музея-заповедника.
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Новости Беларуси. Несвиж на три дня окунулся в невероятную атмосферу. 25 июня там стартовал фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в...
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