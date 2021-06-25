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«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Сколько продлится фестиваль и что покажут зрителям?

25.06.2021 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несвиж на три дня окунулся в невероятную атмосферу. 25 июня там стартовал фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Сколько продлится фестиваль и что покажут зрителям?

Открыл программу концерт французской музыки «Променад» в исполнении солистов оперы Елены Сало и Павла Трофимика. Жемчужиной вечера стал концерт белорусской и зарубежной музыки в костеле Божьего Тела. Артисты во главе с неизменным художественным руководителем «Белорусской капеллы» Виктором Скоробогатовым познакомили зрителей с шедеврами белорусской камерной музыки XX столетия. Кульминацией программы станет опера Джузеппе Верди в концертно-сценическом исполнении.

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Сколько продлится фестиваль и что покажут зрителям?

Вячеслав Гарбузов, генеральный директор Большого театра Беларуси:
В прошлом году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией мы отказались от проведения такого мероприятия, которое длилось порядка десяти лет. Поэтому сегодня мы начинаем 11 проект «Вечера Большого в Несвижском замке». Это уникальнейший проект, когда два основных больших учреждений культуры: Большой театр и Несвижский замок – соединяются в своих усилиях, для того чтобы представить качественный культурный продукт. Это проект должен продолжаться и в будущем. Мы будем работать над тем, чтобы у нас были разнообразные мероприятия, чтобы они не повторялись, чтобы они развивались и какие-то будем искать формы и точки соприкосновения, для того чтобы этот проект двигался и в будущем.

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Сколько продлится фестиваль и что покажут зрителям?

Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Мы несказанно рады тому, что фестиваль вернулся, скажем так, в родные пенаты. Прошлый год ждали жители Несвижа, жители района, жители Минской области, да и вся Беларусь этого события. Насколько я знаю, сегодня здесь соберутся представители всех регионов страны, настоящие театралы, для того чтобы насладиться настоящим праздником театрального, оперного искусства.

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Сколько продлится фестиваль и что покажут зрителям?

А уже 26 июня зрителей ждет ночь перевоплощений – арии и дуэты из известных мюзиклов. По традиции запланированы показы концертных программ. Порадуют зрителей и два коллектива оркестра Большого театра Беларуси: A.M.A.D.I.S Brass и «Глория». В программе прозвучат как инструментальные номера, так и вокальные произведения. Подготовили для гостей фестиваля и различные выставки из фондов музея-заповедника.

 
 
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Новости Беларуси. Несвиж на три дня окунулся в невероятную атмосферу. 25 июня там стартовал фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в...
 
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