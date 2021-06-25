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Транспорт по Бобруйской временно пойдёт по новому маршруту. Остановку «Вокзал» перенесут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общественный транспорт на участке улицы Бобруйской 26 и 27 июня пойдет по новому маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это связано с укладкой асфальта на участке от улицы Ульяновской до Ленинградской, где размещена парковка. Автобусы и троллейбусы здесь будут двигаться по одной половине в обе стороны. На время ремонта остановку «Вокзал» перенесут на 50 метров вперед.
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Новости Беларуси. Общественный транспорт на участке улицы Бобруйской 26 и 27 июня пойдет по новому маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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