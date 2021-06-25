Фестиваль «Вытокi» проходит в Мозыре второй день

Источник материала: ОНТ

Спортивные достижения, культура и особенности белорусских регионов. Мозырь принимает эстафету фестиваля «Вытокi».

Второй день форума начался с экскурсии в музей региональной идентичности «города на холмах». Так называют Мозырь. Гости узнали о важных исторических аспектах жизни полешуков, познакомились с духовной и материальной культурой мозырского Полесья. Традиционные верования, обряды, ритуалы, развитие народных промыслов: в экспозиции – целая система знаний, характерная только для этого уникального места.

Задача проекта «Вытокi» – создать новое пространство, которое объединит людей разных интересов и возрастов, а также рассказать о региональных брендах, достижениях в спорте, науке и искусстве. Инновации в образовании обсудили на большом педагогическом семинаре. Говорили о продвижении новых творческих проектов.

Завтра центральной площадкой фестиваля станет площадь Ленина и набережная реки Припять. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях и конкурсах, выполнить задания и получить призы. Для участников будут работать зоны семейного отдыха, а профессиональное жюри вокального конкурса назовёт лучших молодых исполнителей. В июле фестиваль примет Бобруйск, а в августе – Минская область. Программа приурочена к Году народного единства и 30-летию Национального олимпийского комитета.

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