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Ученые рассказали о влиянии пыльцы на распространение COVID-19

25.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали о влиянии пыльцы на распространение COVID-19

Пыльца деревьев может являться разносчиком различных вирусов, в том числе и COVID-19. К такому выводу пришли исследователи из университета Никосии на Кипре. Об этом сообщает Daily Mail.

Выяснилось это после того, как исследователи создали компьютерную модель ивы и смоделировали распространение её пыльцы. Выяснилось, что при легком ветре пыльца может всего за одну минуту пролететь до 20 метров, попутно перенося через толпу людей частицы вирусов.

Исследователи также изучили национальную карту аллергенов, в результате чего они выяснили, что наиболее интенсивное распространение заболевания происходит именно в районах наибольшей концентрации пыльцы.  

Фото: Freepik

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Пыльца деревьев может являться разносчиком различных вирусов, в том числе и COVID-19. К такому выводу пришли исследователи из университета Никосии на Кипре. Об...
 
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