О чем поет душа Несвижского замка? Знаменитые вечера Большого театра под открытым небом стартовали!

Источник материала: ОНТ

В эти минуты начинает звучать душа Несвижского замка. Знаменитые вечера в дворцовом ансамбле проводит Большой театр оперы и балета. На несколько дней артисты переезжают со сцены Большого в исторические интерьеры, и эта неповторимая атмосфера придает даже великим произведениям новое звучание. За 11 лет программа не повторялась ни разу, и теперь три дня и три вечера искусство музыки и архитектуры воссоединится снова.

Они создали этот концерт специально для вечеров в Несвижском замке и на два часа в театральном зале устроили Париж. Артисты Большого пели Эдит Пиаф и Шарля Азнавура, читали стихи, разыгрывали сцены и приводили публику в восторг. Замок, его аккустика словно играли свои роли, и атмосферу словами уже не передать.

Пока на улице к вечернему представлению будет готовиться главная сцена, в этом зале продолжатся камерные концерты. Сегодня здесь наслаждались звучанием Франции, а уже завтра в приятной прохладе зала покажут литературно-музыкальную композицию, «Метель» под музыку Свиридова. А после – еще один проект «Серенада» с музыкой из Италии, Испании и Кубы. Все это на разных языках и о разных культурах, но точно о любви – к искусству, музыке и друг другу.

Елена Сало, заслуженная артистка Беларуси: «Сейчас недостаток любви между людьми есть, и мне бы хотелось это восполнить, сказать о том, что это самое главное в мире! Нам не нужно никаких распрей, никаких споров, нам нужно просто наслаждаться жизнью, ценить друг друга и каждое мгновение, в котором мы живем!»

На дни самых необычных гастролей из театра в замок переехали больше 300 человек. И каждый знает, что эти дни здесь снова станут неповторимыми в самом прямом смысле. За 11 лет в проекте показали 65 разных программ. Этот год не исключение. А вот в чем секрет такой концентрации вдохновения именно здесь, лучше мэтра Большого, пожалуй, не скажет никто.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Это место очень непростое, это сакральное место для белорусского искусства. Здесь зародились и оперы, и балеты, и звучала довольно часто великая музыка. То, что театр Большой здесь проводит свои летние выступления, это большое счастья и для места, и для театра. Поэтому сквозь столетия прошла эта незримая связь, и я счастлив, что она продолжается».

И если внутри замка все происходящее – о камерном искусстве, то всю его силу можно ощутить под открытым небом. Каждый вечер – новый повод для похода в театр, который построили здесь буквально за сутки.

Три дня Двор замка Радзивиллов будет наполняться звуками музыкальных произведений мира, больше 600 зрителей под открытым небом насладиться шедеврами. Именно на эту программу все билеты уже проданы, ведь прочувствовать такую уникальную атмосферу Несвижа можно лишь один раз в году.

И то, что попасть на эти концерты с каждым годом становится все сложнее, на себе ощутил новый директор Большого театра. Он признается, что самому повезло побывать здесь этими июньскими вечерами лишь однажды. В этом году на правах генерального директора услышит все.

Сегодня здесь покажут Набукко, и это будет… премьера, ведь в столице такой оперы не видели. Сотрудники рассказывают, что во время пандемии больше всего зрители писали письма о том, как скучают по музыке Верди. Для Несвижа подготовили концертно-сценическую версию, и опера в четырех действиях сегодня снова будет звучать. Завтра здесь ожидают наступление ночи перевоплощений – под оркестр Большого артисты исполнят арии из «Призрака Оперы», «Волшебника из страны Оз» и многих других. А в воскресенье готовятся удивлять сразу два коллектива из оркестра Большого. Один из них назвал свою программу «Выше неба», и это очень подходит происходящему. Ведь силу такого искусства невозможно переоценить.

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