Антибелорусские санкции и нападки на Венгрию из-за ущемления прав ЛГБТ. О чем говорили на саммите ЕС в Брюсселе?

Источник материала: ОНТ

В Брюсселе сегодня завершился саммит Евросоюза – тот самый, на котором были одобрены антибелорусские санкции. Впрочем, тема отношений с официальным Минском ушла в тень. Ее затмили дискуссии вокруг России. Проводить ли саммит Россия-ЕС и приглашать ли на него Владимира Путина. Запомнится встреча лидеров Евросоюза и нападками на венгерского премьер-министра, которого обвиняют в ущемлении прав ЛГБТ-движения. Партия Виктора Орбана приняла закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений в учебных заведениях. Глава Еврокомиссии назвала это позором и пригрозила Венгрии последствиями.

Главными звездами нынешнего саммита стали немецкий канцлер и венгерский премьер министр. Для Ангелы Меркель это, скорее всего, последняя встреча с коллегами в должности главы немецкого правительства. Осенью в Германии пройдут парламентские выборы, в которых Меркель как лидер партии участвовать уже не будет, то есть не будет и претендовать на главный пост в стране. Для Виктора Орбана попадать под критику коллег по ЕС дело привычное, Венгрию ругают за диктатуру, несоблюдение общеевропейских законов, особые позиции по миграции. Но в этот раз Брюссель обрушился на Будапешт с гневом за принятый внутри страны закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма и смены пола среди детей младше 18 лет в школах и средствах массовой информации. Еще до начала саммита глава Еврокомиссии жестко раскритиковала такое решение, объяснив свою реакцию тем, что такие законы идут вразрез с европейскими ценностями и пристыдила венгерские власти. Появившийся на красной дорожке Виктор Орбан попал под шквал вопросов журналистов, но совершенно не терялся в ответах.

Несмотря на разогретую тему, порки в круглом зале не случилось. Коллеги здоровались, улыбались и, судя по всему, не особо пытались высказывать претензии. Так очень часто случается в европейской политике, когда сами заявления гораздо громче и масштабнее самих действий. Возможно, так случится и с ограничительными мерами в отношении Беларуси. С одной стороны ЕС действительно впервые применяет так называемые секторальные санкции, то есть пытается ударить не просто по компаниям и должностным лицам, а по некоторым направлениям белорусской экономики. С другой стороны делает это настолько аккуратно, что при детальном рассмотрении оказывается, что действовать ограничения будут не завтра и не на всю продукцию, как в случае с калийными удобрениями. Под запрет транспортировки через страны ЕС попал так называемый технический хлористый калий, с содержанием оксида меньше 40% и больше 62%, то есть не тот, который применяется в качестве удобрения и который является основной продукцией Беларуськалия. Санкции против нефтепереработки не включают сырую нефть, бензин и дизель. Эксперты такую выборочность объясняют нежеланием бить по своему бизнесу, ведь кооперация с Беларусью – это сотни миллионов евро. Возможно, именно поэтому тема Беларуси в этот раз публично практически и не звучала на встрече в Брюсселе. Лидеры ЕС сфокусировались на внутренних проблемах и России. Отношения с Москвой хоть и значились в повестке, но приобрели совершенно неожиданное звучание. Ангела Меркель выступила с инициативой провести саммит ЕС-Россия с участием Владимира Путина. Идею тут же поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и австрийский канцлер Себастьян Курц. Для остальных, похоже, это стало настоящим сюрпризом, говорят наблюдатели. Дискуссия окончилась почти в три часа ночи. Руководители ЕС даже отменили пресс-конференцию. Расходились молча. У камер остановилась лишь Ангела Меркель.

Известно, что Польша и балтийские страны ответили жестким отказом на предложения Меркель и Макрона, пригрозив применить право вето, если инициатива встречи с президентом России войдет в итоговое заявление саммита. Обсуждение концепции стратегических отношений с Кремлем тоже отложили и перенесли на осень.

Еще из любопытных моментов. Премьер-министр Италии заявляет, что «Спутник V» может вообще не получить одобрение на европейской территории, а Греция собирается пускать к себе на курорты привитых российской вакциной. Снова растущие разногласия среди 27 участников и не только по политическим вопросам. Это тоже один из выводов нынешнего саммита.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram