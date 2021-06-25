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Трамвай с мертвым мужчиной ездил по Цюриху шесть часов

25.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамвай с мертвым мужчиной ездил по Цюриху шесть часов

Трамвай с мертвым пассажиром на протяжении шести часов ездил по Цюриху. Об этом сообщает швейцарский портал 20 Minuten.

64-летний пассажир ехал на работу, когда он почувствовал недомогание. По словам сына умершего, только спустя шесть часов один из пассажиров трамвая обратил внимание на то, что один из попутчиков выглядит подозрительно. Водитель трамвая вызвал экстренные службы, однако мужчина к тому моменту уже давно был мертв. Причиной смерти стала остановка сердца.

Сын и дочь скончавшегося не понимают, почем пассажиры трамвая так долго не замечали состояние их отца и не оказали ему никакой помощи. «К сожалению, моральное мужество больше не является обычным явлением. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и больше не замечают ничего вокруг», – заявил 40-летний сын мужчины.

Фото: Freepik

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Трамвай с мертвым пассажиром на протяжении шести часов ездил по Цюриху. Об этом сообщает швейцарский портал 20 Minuten. 64-летний пассажир ехал на работу, когда он...
 
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