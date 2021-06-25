ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Савиных: Санкции – это меры экономического принуждения, которые направлены против суверенного государства

25.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Андрей Савиных: Санкции – это меры экономического принуждения, которые направлены против суверенного государства

Западные санкции и адекватный ответ на них продолжили обсуждать сегодня в Минске. Под занавес весенней сессии депутаты и сенаторы задали интересующие вопросы правительству. Коснулись и важных законопроектов, которые сейчас в работе. 

Держать ответ перед народными избранниками! Уже по традиции в заключительный день сессии каждый из них смог обратиться с вопросом или предложением к правительству. Тем для обсуждения действительно накопилось много. И в центре внимания, прежде всего, экономика. Сейчас наметился определенный рост, но как на это повлияют новые европейские санкции? И, главное, готова ли Беларусь дать достойный ответ?

От таких действий Запада пострадают обе стороны.  В любом случае, для белорусских товаров открыты все остальные мировые рынки. Переориентировать экспорт – стратегическая задача. Очевидно, что ограничения со стороны государств Европейского союза не что иное, как целенаправленный удар по белорусским предприятиям и их работникам. Подобные решения, мягко говоря, не соответствуют преамбуле демократии. 

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам, член совета Палаты представителей: «Санкции не законны, это меры экономического принуждения, которые направлены против суверенного государства, санкции вводят определенное число государств, они составляют не более трети, даже менее трети мирового ВВП, это далеко не весь мир. Поэтому я уверен, что мы сумеем найти решение, переориентировать наши экспортные потоки и справиться с этими вызовами».

Влияние на Беларусь извне учитывали депутаты, обсуждая новые законопроекты. На повестке – десяток вопросов. О главном законе страны, защите суверенитета, таможенного регулирования и не только. Заключительные чтения сегодня прошли два законопроекта. Так, изменения коснутся Таможенного кодекса. Белорусское законодательство в этой части станет либеральнее и будет максимально соответствовать аналогичным кодексам других стран ЕАЭС. Кроме того, дополнен Закон о защите суверенитета и конституционного строя. По мнению парламентариев, после внесенных изменений госсистема будет более эффективной в условиях чрезвычайной ситуации, а также предупредит многие риски.

Первое чтение прошел проект об изменении Конституции страны. Депутаты одобрили проведение выборов в местные Советы одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. Сегодня эти корректировки поддержали и в Совете Республики. Сенаторы также завершили работу сессии. 

Несколько десятков законопроектов – итог этой сессии. Но в вопросах правового регулирования не количество главное, а качество. И здесь тоже есть что сказать – все документы, в первую очередь, направлены на создание условий для достойной жизни каждого белоруса. Поэтому по традиции в пуле вопросов – бюджет и расходы на пандемию.

Все законопроекты в ближайшие месяцы пройдут доработку и обсуждение. Их окончательный вариант будет рассмотрен уже на осенней сессий, которая откроется в начале октября. А эта сессия закрыта!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западные санкции и адекватный ответ на них продолжили обсуждать сегодня в Минске. Под занавес весенней сессии депутаты и сенаторы задали интересующие вопросы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Сивак о решении жилищного вопроса: входим в режим обеспечения многодетных, стоящих на очереди не более года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by