Андрей Савиных: Санкции – это меры экономического принуждения, которые направлены против суверенного государства

Источник материала: ОНТ

Западные санкции и адекватный ответ на них продолжили обсуждать сегодня в Минске. Под занавес весенней сессии депутаты и сенаторы задали интересующие вопросы правительству. Коснулись и важных законопроектов, которые сейчас в работе.

Держать ответ перед народными избранниками! Уже по традиции в заключительный день сессии каждый из них смог обратиться с вопросом или предложением к правительству. Тем для обсуждения действительно накопилось много. И в центре внимания, прежде всего, экономика. Сейчас наметился определенный рост, но как на это повлияют новые европейские санкции? И, главное, готова ли Беларусь дать достойный ответ?

От таких действий Запада пострадают обе стороны. В любом случае, для белорусских товаров открыты все остальные мировые рынки. Переориентировать экспорт – стратегическая задача. Очевидно, что ограничения со стороны государств Европейского союза не что иное, как целенаправленный удар по белорусским предприятиям и их работникам. Подобные решения, мягко говоря, не соответствуют преамбуле демократии.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам, член совета Палаты представителей: «Санкции не законны, это меры экономического принуждения, которые направлены против суверенного государства, санкции вводят определенное число государств, они составляют не более трети, даже менее трети мирового ВВП, это далеко не весь мир. Поэтому я уверен, что мы сумеем найти решение, переориентировать наши экспортные потоки и справиться с этими вызовами».

Влияние на Беларусь извне учитывали депутаты, обсуждая новые законопроекты. На повестке – десяток вопросов. О главном законе страны, защите суверенитета, таможенного регулирования и не только. Заключительные чтения сегодня прошли два законопроекта. Так, изменения коснутся Таможенного кодекса. Белорусское законодательство в этой части станет либеральнее и будет максимально соответствовать аналогичным кодексам других стран ЕАЭС. Кроме того, дополнен Закон о защите суверенитета и конституционного строя. По мнению парламентариев, после внесенных изменений госсистема будет более эффективной в условиях чрезвычайной ситуации, а также предупредит многие риски.

Первое чтение прошел проект об изменении Конституции страны. Депутаты одобрили проведение выборов в местные Советы одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. Сегодня эти корректировки поддержали и в Совете Республики. Сенаторы также завершили работу сессии.

Несколько десятков законопроектов – итог этой сессии. Но в вопросах правового регулирования не количество главное, а качество. И здесь тоже есть что сказать – все документы, в первую очередь, направлены на создание условий для достойной жизни каждого белоруса. Поэтому по традиции в пуле вопросов – бюджет и расходы на пандемию.

Все законопроекты в ближайшие месяцы пройдут доработку и обсуждение. Их окончательный вариант будет рассмотрен уже на осенней сессий, которая откроется в начале октября. А эта сессия закрыта!

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