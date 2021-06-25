Лукашенко в Жировичском монастыре: Мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир

Источник материала: ОНТ

Согласие и межконфессиональный мир – то, чем Беларусь гордится и что необходимо сохранить во что бы то ни стало. Сегодня Александр Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь. Это святыня, которая притягивает верующих со всего мира. За свою пятисотлетнюю историю монастырь никогда не закрывался. И сегодня он по праву считается крупнейшим центром православия. Храм – это место силы не только для отдельных людей, но для всего народа. Церковь всегда считалась хранительницей христианских и общечеловеческих ценностей. И сегодня, когда определенные силы и внутри страны, и извне пытаются разделить Беларусь, фактически разрушить национальные устои, роль православной церкви – как самой мощной и многочисленной – в сохранении мира и согласия в обществе особенно важна.





Говорят, в Великую Отечественную его облетали бомбы. Местная легенда? Или чудо? В городке, неприметном на большой карте страны, находится один из духовных центров Беларуси. Вот уже полтысячи лет. В прошлом году Свято-Успенский Жировичский монастырь отпраздновал 500-летие. А его главной святыне – чудотворной иконе Божией Матери Жировичской – верующие поклоняются и того больше.

За пятивековую историю монастырь лишь однажды закрыл свои двери. И случилось это не в годы революционного лихолетья, не в эпоху официального советского атеизма и даже не в Великую Отечественную войну. Пандемия оказалась единственным испытанием, на преодоление которого монастырю понадобилось время. Переболели все – и монахи, и семинаристы. Но двери храма вновь открыты для прихожан.

Один из них сегодня – Александр Лукашенко. Под звон колоколов он войдет в храм, поставит свечу и наверняка попросит у небес чего-то своего. Владыка Вениамин прочтет молитву, и все собравшиеся смогут приложиться к чудотворному образу.

Лик Божией Матери Жировичской считают нерукотворным. Образ на яшме не могут воссоздать даже при помощи современных технологий. Александр Лукашенко захочет приложиться и еще к одной иконе – Казанской Божьей Матери. Считается, что она помогает в принятии решений в непростых ситуациях. И, конечно, Александр Лукашенко не мог не прийти на могилу почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Митрополит Филарет был похоронен здесь в январе. Перечислять, сколько сделал Владыка для того, чтобы крепла вера и было куда приходить верующим, можно долго. А вот о Жировичском монастыре он как-то сказал, что это «маяк веры, на свет которого белорусы идут уже пять веков».

Кстати, именно усилиями митрополита Филарета в начале 2000-х было подписано соглашение, определяющее особые отношения между государством и православной церковью. В Беларуси они очень тесны. Вот и сейчас в мгновение Александр Лукашенко уже не прихожанин, а Президент, которого беспокоит благоустройство не только территории монастыря, но и самих Жировичей.

Конечно, немало сделано к 500-летию монастыря. К примеру, через несколько лет здесь возведут самую высокую в стране колокольню. В планах – реконструкция основного храма. Президент ждет предложений – что еще можно сделать, чтобы Жировичи засияли на всю страну? Да и в целом государство готово и дальше помогать – строить храмы, возрождать приходы и открывать воскресные школы, восстанавливать святыни. А что взамен? Взамен Президент ждет помощи церкви в сохранении межконфессионального мира и согласия.

Президент не намерен сидеть сложа руки, ведь вслед за информационными атаками на Беларусь обрушились с экономическими санкциями. И если на секунду подумается – а при чем здесь церковь? – Александр Лукашенко все объяснит.

Мир межконфессиональный и межнациональный – это важно! Ведь политическое противостояние порой переносят – и не с подачи Президента – на обычную жизнь. И если сегодня некие силы противопоставляют, к примеру, белорусов и поляков, то что тогда может случиться завтра?

Президент говорит прямо и честно. Он уповает не на Бога, а на его представителей на земле – по одной ведь ходим. Церковь – это всегда место диалога – человека и Бога, а сегодня – власти государственной и церковной. Их отношения пытаются политизировать, но они, похоже, не поддаются.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Когда цели едины, находить точки соприкосновения всегда легко. А что у православной церкви, что у представителей власти цели одни – сохранить на нашей земле межнациональный и межконфессиональный мир. А учитывая, что у нас общие цели, мы обсудили, каким образом мы можем взаимодействовать, не вмешиваясь в дела друг друга, потому что у нас церковь отделена от государства».

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Во время обсуждения мы касались разных тем, причем были высказаны порой различные точки зрения, но все сводилось к одному – что нам сейчас крайне необходимо, чтобы больше мы обращались внутреннему миру каждого человека и постарались, чтобы каждый человек чувствовал свою ответственность в нынешнее время, и от этого, в общем-то, зависит будущее нашей страны».

Символично, конечно, что об этом говорят в таком месте. Святом – для тех, кто верит, или просто месте силы – для тех, у кого свои ориентиры. Так или иначе должно же быть что-то, что способно объединить людей разной веры, национальности или политических взглядов. И если уж верить в души, то, может быть, душа Беларуси обитает именно здесь?

ФОТО: БЕЛТА

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