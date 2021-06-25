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Международная выставка вооружения MILEX-2021 принесла еще больше контрактов
Источник материала: ОНТ
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 принесла еще больше контрактов. Об этом сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Очередной плодотворный день оборонной выставки подходит к завершению. География сотрудничества расширяется. Внимание от зарубежных партнеров – самое высокое. MILEX стал брендом – на площадке представлены образцы вооружения и техники от лучших конструкторских бюро. Договоров, контрактов и сделок завтра, ожидается, будет еще больше.
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Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 принесла еще больше контрактов. Об этом сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Очередной...
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