Международная выставка вооружения MILEX-2021 принесла еще больше контрактов

Источник материала: ОНТ

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 принесла еще больше контрактов. Об этом сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Очередной плодотворный день оборонной выставки подходит к завершению. География сотрудничества расширяется. Внимание от зарубежных партнеров – самое высокое. MILEX стал брендом – на площадке представлены образцы вооружения и техники от лучших конструкторских бюро. Договоров, контрактов и сделок завтра, ожидается, будет еще больше.

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