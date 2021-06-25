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Неизвестный с ножом зарезал трех человек в центре немецкого Вюрцбурга

25.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре немецкого Вюрцбурга неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате нападения погибли как минимум трое, еще шестеро пострадали. Об этом со ссылкой на издание Bild сообщает ТАСС.

Сам нападавший был ранен полицией в ногу, после чего был нейтрализован. В результате нападения была оцеплена одна из площадей в центре города. Как сообщают местные правоохранители, угрозы для населения в данный момент уже нет.

При этом правоохранители пока не связывают случившееся с терроризмом.

Фото: Freepik

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В центре немецкого Вюрцбурга неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате нападения погибли как минимум трое, еще шестеро пострадали. Об этом со ссылкой на...
 
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