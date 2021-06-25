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День молодежи и студенчества появится в Беларуси. Подписан соответствующий указ
Источник материала: ОНТ
В Беларуси появится новый праздник. В последнее воскресенье июня страна будет отмечать День молодежи и студенчества. Подписан соответствующий указ.
Раньше этот день был Днём молодёжи. Изменения направлены на повышение статуса студентов и их роли в общественно-политической жизни государства. Праздник поможет объединить студенческое и рабочее молодое поколение в лучших традициях молодёжных движений.
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В Беларуси появится новый праздник. В последнее воскресенье июня страна будет отмечать День молодежи и студенчества. Подписан соответствующий указ. Раньше этот...
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