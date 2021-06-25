Самолет из Чехии совершил экстренную посадку в Хорватии из-за сообщения о минировании

Источник материала: ОНТ

Тревожные новости из Хорватии. В аэропорту Сплита совершил экстренную посадку пассажирский самолет из Чехии.

Поступило сообщение о минировании борта. Лайнер сейчас проверяют. Других подробностей пока нет. Мы будем следить за поступающей информацией.

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