Водителя сервиса такси задержали сотрудники ГАИ с поддельными правами

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на ул.Стариновской. Правоохранители остановили автомобиль "Фольксваген", водитель которого не пропустил прохожих на пешеходном переходе.

За рулем легковушки находился 22-летний уроженец Республики Узбекистан. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

При проверке документов его водительское удостоверение у инспекторов вызвало подозрение в подлинности. Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел ГАИ Первомайского РУВД столицы. Сам же молодой человек не отрицал, что документы поддельные. Накануне он их заказал по Интернету.

Материалы проверки будут переданы в Первомайский РОСК г. Минска для дачи правовой оценки.-0-