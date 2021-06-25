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Водителя сервиса такси задержали сотрудники ГАИ с поддельными правами

25.06.2021 23:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на ул.Стариновской. Правоохранители остановили автомобиль "Фольксваген", водитель которого не пропустил прохожих на пешеходном переходе.

За рулем легковушки находился 22-летний уроженец Республики Узбекистан. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

При проверке документов его водительское удостоверение у инспекторов вызвало подозрение в подлинности. Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел ГАИ Первомайского РУВД столицы. Сам же молодой человек не отрицал, что документы поддельные. Накануне он их заказал по Интернету.

Материалы проверки будут переданы в Первомайский РОСК г. Минска для дачи правовой оценки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел ГАИ Первомайского РУВД столицы. Сам же молодой человек не отрицал, что документы поддельные. Накануне...
 
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