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«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Историческая правда о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв и героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, объединяющая белорусов и россиян. Это 25 июня подчеркнули представители Гомельской и Брянской областей во время международного телемоста, посвященного фестивалю «Славянское единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом прочном историческом фундаменте в ХХ веке строится успешное стратегическое сотрудничество. Россия – основной внешнеторговый партнер Гомельской области: на ее долю приходится более 60 % товарооборота белорусского региона. В свою очередь равные права граждан Союзного государства на медицинское обслуживание только за 2020 год позволило получить в Гомеле качественные услуги более чем 15 тысячам россиян. Международный фестиваль «Славянское единство», который появился более полувека назад и больше известен под народным названием «Три сестры», хоть и изменился с годами, но и сегодня остается актуальным, а это лишнее подтверждение стремлению навстречу наших славянских народов.
Виталий Гарбузов, участник телемоста:
Снежана Клименок, участница телемоста:
В онлайн-диалоге приняли участие представители власти, молодежь, общественные организации и творческие коллективы двух стран. Пока нет возможности встречаться вживую, связи поддерживаются благодаря технологиям. В завершение телемоста участники вместе исполнили знаменитую «Катюшу».
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«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста
Новости Беларуси. Историческая правда о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв и героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, объединяющая...
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