ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста

25.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Историческая правда о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв и героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, объединяющая белорусов и россиян. Это 25 июня подчеркнули представители Гомельской и Брянской областей во время международного телемоста, посвященного фестивалю «Славянское единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста

На этом прочном историческом фундаменте в ХХ веке строится успешное стратегическое сотрудничество. Россия – основной внешнеторговый партнер Гомельской области: на ее долю приходится более 60 % товарооборота белорусского региона. В свою очередь равные права граждан Союзного государства на медицинское обслуживание только за 2020 год позволило получить в Гомеле качественные услуги более чем 15 тысячам россиян. Международный фестиваль «Славянское единство», который появился более полувека назад и больше известен под народным названием «Три сестры», хоть и изменился с годами, но и сегодня остается актуальным, а это лишнее подтверждение стремлению навстречу наших славянских народов.

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста

Виталий Гарбузов, участник телемоста:
Конечно, жаль, что мероприятие прошло в онлайн-формате, потому что, конечно, живое общение ничего не заменит. Телемост и сети социальные. Хотелось бы, чтобы, может быть, в следующем году возродилась эта традиция.

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста

Снежана Клименок, участница телемоста:
Брянск, казалось бы, находится очень близко, но с учетом пандемии мы не можем приехать друг к другу в гости, мы не можем передать те эмоции, которые накопились у нас за долгое время, но когда есть телемост, когда есть возможность хотя бы друг другу помахать именно не один на один, а большой компанией – это очень приятно и очень радостно.

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста

В онлайн-диалоге приняли участие представители власти, молодежь, общественные организации и творческие коллективы двух стран. Пока нет возможности встречаться вживую, связи поддерживаются благодаря технологиям. В завершение телемоста участники вместе исполнили знаменитую «Катюшу».

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Историческая правда о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв и героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, объединяющая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Санкции, инвестиции и жилищный вопрос. Что ещё затронули депутаты на закрытии весенней сессии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by