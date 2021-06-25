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«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

25.06.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт прямо под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое яркое завершение рабочей недели ожидало всех жителей микрорайона, где расположено учебное заведение.

«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

Классика и джаз, любимые мелодии из кинофильмов. В программе 20 номеров, в том числе гордости колледжа – заслуженного любительского коллектива Беларуси камерного женского хора. Все номера как подведение итога учебного года. Также на импровизированной сцене лучшим учащимся вручили стипендии из спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

Клара Лесогор, жительница Гродно:
Совершенно случайно я по радио услышала: сейчас во дворе музыкального училища идет концерт на открытой площадке. Я тут же собралась и бегом сюда.

«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

Диана Тиханович, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:
Выступать очень почетно, честно. Это очень волнительно. Было проделано очень много работы. Для нас этот концерт, этот праздник, знаете, как для себя, то есть, для нашего же наслаждения.

«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
Каждая историческая эпоха ставит свои задачи по воспитанию молодежи. И сегодня, наверное, не допустить того пересмотра ценностей и подмены ценностей – это наша основная задача. Поэтому формирование института культуры, воспитания посредством культуры – сегодня это прямая наглядная демонстрация нашими ребятами для жителей города, как же прекрасно все-таки можно сочетать в себе вот этот патриотизм, культурную составляющую.

«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

Концерт в формате open-air колледж проводит впервые. Теперь его планируют сделать традиционным.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт прямо под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое яркое...
 
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