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«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт прямо под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое яркое завершение рабочей недели ожидало всех жителей микрорайона, где расположено учебное заведение.
Классика и джаз, любимые мелодии из кинофильмов. В программе 20 номеров, в том числе гордости колледжа – заслуженного любительского коллектива Беларуси камерного женского хора. Все номера как подведение итога учебного года. Также на импровизированной сцене лучшим учащимся вручили стипендии из спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
Клара Лесогор, жительница Гродно:
Диана Тиханович, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:
Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
Концерт в формате open-air колледж проводит впервые. Теперь его планируют сделать традиционным.
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«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом
Новости Беларуси. В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт прямо под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое яркое...
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