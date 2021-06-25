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Open-air и концертная программа. Как в Минске проводят Неделю молодёжи?

25.06.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о переименовании этого праздника отражено в указе, который 25 июня подписал Президент.

Open-air и концертная программа. Как в Минске проводят Неделю молодёжи?

Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций молодежных движений. Меж тем, под знаком молодежи проходят вся эта неделя.

Open-air и концертная программа. Как в Минске проводят Неделю молодёжи?

26 июня по всей стране пройдет целая серия мероприятий с участием юношей и девушек. В Минске основной локацией станет площадка у Дворца спорта. В 15:30 здесь начнется масштабный open-air «Время твоих возможностей». Здесь же состоится и концертная программа.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение...
 
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