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Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре

26.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозыре в эти дни жарко не только из-за аномальных погодных условий. В столице припятского Полесья кипит фестивальная жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовавший 24 июня культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» еще раз доказал, что отныне это один из национальных брендов, по которым нашу страну будут узнавать во всем мире.

Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре

Два первых дня уже подарили участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Уникальное социально-образовательное пространство, которое создает фестиваль, объединило людей самых разных интересов и возрастов. Программа главного и завершающего дня фестиваля – это настоящий марафон. 26 июня основные события развернутся на площади Ленина и набережной реки Припять.

Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре

Спортивные локации в одно целое объединит «Олимпийский квест», здесь же пройдут анимационные игры, организованы лаунж-зоны для консультаций и мастер-классов, мобильный планетарий, ярмарочная торговля, праздник мастеров и ремесленников и, конечно, гастрофест. Яркую точку в фестивале поставит грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады.

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Новости Беларуси. В Мозыре в эти дни жарко не только из-за аномальных погодных условий. В столице припятского Полесья кипит фестивальная жизнь, сообщили в...
 
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