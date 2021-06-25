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Когда закончится жара в Беларуси

26.06.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дожди в Беларуси синоптики обещают 26 и 27 июня. В следующие дни температура немного снизится, но тепло сохранится.

В субботу и воскресенье на большой части территории страны ожидаются ливни и шквалистый ветер.

В эти дни - переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщает pogoda.by.

В Могилевской и Гомельской областях в субботу будет до 33 жары, зато в воскресенье уже - 25-28 градусов и возможны дожди.
 
В Бресте и Гродно погнозируют 24-26 градусов. В Витебске в субботу еще плюс 30, а в воскресенье - 24-26 градусов.
 
26 июня в Минске ожидается максимум 24-26 градусов, а 27 июня - плюс 23-25. Ночь на понедельник, 28 июня, прогнозируют вообще прохладной - 14-16 градусов.
 
В первые три дня июля температура воздуха ожидается примерно одинаковой – от 25 до 27 градусов тепла, будет ясно или малооблачно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Дожди в Беларуси синоптики обещают 26 и 27 июня. В следующие дни температура немного снизится, но тепло сохранится. В субботу и воскресенье на большой части...
 
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