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Чемпион Беларуси в метании молота Васильченко: ужасный результат. Но вчера я был на работе, подрабатываю охранником. Не отдохнул

26.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Васильченко победил в метании молота на чемпионате Беларуси по легкой атлетике. В лучшей попытке он метнул снаряд на 72.82 м.

Юрий Васильченко победил в метании молота на чемпионате Беларуси по легкой атлетике. В лучшей попытке он метнул снаряд на 72.82 м.

Спортсмен остался недоволен результатом и рассказал, почему не смог показать максимум.

Ужасное выступление. Рассчитывал на олимпийский норматив (77.50 — прим.). Но дело в том, что я вчера был на работе. Подрабатываю охранником. Толком не отдохнул. Да и погода такая мне не очень нравится. Знаю, что могу лучше. У меня в этом сезоне были очень хорошие попытки. Надеюсь, сезон на этом еще не закончен, старты еще есть... — цитирует Васильченко пресс-служба БФЛА.
 
 
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Юрий Васильченко победил в метании молота на чемпионате Беларуси по легкой атлетике. В лучшей попытке он метнул снаряд на 72.82 м.
 
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