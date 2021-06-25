«Военного положения нет, но страна живет в условиях чрезвычайщины»

"Никакого проседания, ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев (Юрий Караев, помощник президента по Гродненской области, экс-глава МВД) одевает генеральскую форму, вам (Владимиру Каранику, председателю исполкома Гродненской области) тоже присвоено звание генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого проседания быть не должно", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область.





Как известно, в Республике Беларусь имеется Закон «О военном положении» от 13 января 2003 г. В нем дан исчерпывающий перечень оснований для его введения.

Выдержка из статьи 4 Закона («Основания для введения военного положения»):

«Основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь являются военная угроза или нападение.





Военной угрозой признается любое из следующих действий:

объявление войны Республике Беларусь со стороны другого государства (других государств) без совершения действий, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;

концентрация вооруженных сил другого государства (коалиции государств) вдоль Государственной границы Республики Беларусь, указывающая на реальное намерение применить вооруженную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь;

возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь;

проведение в другом государстве (коалиции государств) мобилизации в целях нападения;

иная деятельность, включая заявления и демонстрацию силы, другого государства (коалиции государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации, расположенных на территории другого государства (других государств), осуществляемая в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и указывающая на подготовку к нападению или развязывание внутреннего вооруженного конфликта.

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права нападением независимо от объявления войны другим государством (другими государствами) признается любое из следующих действий:

вторжение вооруженных сил другого государства (коалиции государств) на территорию Республики Беларусь или военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, аннексия территории Республики Беларусь или ее части с применением вооруженной силы;

ракетно-авиационные удары, наносимые вооруженными силами другого государства (коалиции государств) по территории Республики Беларусь, или применение любого другого оружия другим государством (коалицией государств) против Республики Беларусь;

вооруженное воздействие другого государства (коалиции государств) на Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования);

действия другого государства (коалиции государств), позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию третьему государству (третьим государствам) для нападения;

засылка другим государством (коалицией государств) или от имени другого государства (коалиции государств) на территорию Республики Беларусь вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск, применяющих вооруженную силу против Республики Беларусь;

акт вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или коалиции государств, совершенный против государства – участника Организации Договора о коллективной безопасности;

иные действия, связанные с применением другим государством (коалицией государств) вооруженной силы против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь каким-либо другим способом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций».

Михаил Пастухов: «заявление А.Лукашенко – лишь угроза обществу»

- Понятное дело, что ввести военное положение из-за санкций нельзя. В этом случае государству не угрожают военной интервенцией или иными действиями с применением вооруженных сил. Речь идет лишь об ограничении торговых, финансовых и иных экономических отношений. Думаю, что заявление А.Лукашенко – лишь угроза обществу, стремление показать, что белорусская армия может дать отпор любой агрессии, в том числе гибридной, - считает доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.





- Недавно глава МВД доложил на заседании Палаты представителей поправки в законы о чрезвычайном положении, о военном положении, о Вооруженных силах, в которых получили закрепление нормы декрета от 9 мая 2021 г. «О защите суверенитета и конституционного строя». При этом следует иметь в виду, что положения этого декрета нарушают Конституцию. В частности, утверждается надгосударственный статус Совета безопасности, которому отводится роль координатора силовых структур в особых условиях - во время чрезвычайного и военного положения. Если такой статус Совета безопасности будет закреплен в предлагаемом законопроекте, то он станет новым органом власти с неограниченными полномочиями.









Применительно к нынешней ситуации серьезную угрозу обществу, на мой взгляд, представляет введение не военного, а чрезвычайного положения, поскольку элементы чрезвычайщины в Беларуси наблюдаются с августа 2020 года, Это - и патрулирование улиц мирных городов военнослужащими, постоянный контроль за местами скопления людей, наличие в публичных местах бусиков с тонированными стеклами, беспричинное задержание людей, необоснованное продление административного ареста. Следует также отметить, что в стране давно не разрешаются мирные собрания, шествия, демонстрации, пикеты, предельно ограничена свобода слова, приостановлена или прекращена деятельность независимых СМИ и интернет-порталов, проводится массированное наступление на сектор партий и общественных организаций. Все это создает гнетущую обстановку в стране и подводит к мысли, что у нас де-факто действует чрезвычайное положение. Еще одним подтверждением может стать наделение Совета безопасности функциями государственного органа.



