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Карантин, сертификат о вакцинации и другие вопросы: РСТО готовит обращение в Минздрав

26.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканский Союз туристических организаций обращает внимание Минздрава на актуальные вопросы въезда и выезда туристов.

РСТО готовит письмо в Министерство здравоохранения с просьбой исключения из списка стран, по возвращении из которых в Беларусь требуется карантин, ряда туристических направлений – Турции, Греции и других, в которых сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Также в обращении Союза присутствует формулировка о совершенствовании сертификата о вакцинации. В настоящее время на соответствующем белорусском документе не всегда присутствует QR-код. В то же время ряд стран, в частности – Египет – требует от въезжающих иностранцев обязательное наличие QR-кода на сертификате.
 
 
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Республиканский Союз туристических организаций обращает внимание Минздрава на актуальные вопросы въезда и выезда туристов.
 
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