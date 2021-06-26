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Санкции, которые могут стать толчком к переменам. Мнение
Источник материала: UDF
В прошлом санкции были адресными и применялись к отдельным предприятиям или бизнесов. Теперь по-другому. Было объявлено, что на саммите ЕС 24-25 июня примут секторальные санкции. Аналогичные меры планируют предпринять также США, Канада и Великобритания. Другими словами, эти санкции коснулись целых секторов экономики (нефтепереработка, производство калия, банковский сектор). Между официальным Минском и Западом во время предыдущих кризисов такого не было. В этом смысле нынешние санкции беспрецедентны.
Вот что примечательно. Белорусские официальные лица и государственные СМИ неоднократно обвиняли оппозицию в призывах к Западу ввести санкции. Мол, как можно требовать наказать собственную страну. Но эти обращения мало повлияли на решения ЕС и США, поскольку руководствовались своими интересами.
Белорусские власти «помогли». Решение Лукашенко посадить самолет с Раманом Протасевичем сломало стоп-кран. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джузеппе Боррель сказал: «В случае Беларуси, если бы самолет не был угнан, мы бы не обсуждали экономические санкции. Это событие вызвало резонанс».
Сейчас белорусский вопрос из чисто гуманитарного (нарушение прав человека властями) превратился в проблему международной безопасности, в частности, авиационной безопасности. Ведущие мировые державы пришли к выводу, что если «нарушителя конвенции» не наказать сейчас, подобные инциденты могут произойти и в будущем. Таким образом, жесткие санкции ввел сам Лукашенко. То, чего безуспешно пыталась добиться оппозиция, официальный Минск реализовал весьма успешно сам. Конечно, готовился четвертый пакет санкций до истории с самолетом, но их беспрецедентный размах спровоцировал Лукашенко.
Белорусские власти уверяют, что ничего страшного, Беларусь выживет. Премьер-министр Роман Головченко прогнозировал, что потери страны от санкций составят не более 2,9% ВВП. Что, кстати, довольно много.
Что власти собираются делать в ответ на санкции? Прежде всего ввести контрсанкции против ЕС и США. Головченко заявил, что белорусская сторона имеет «полное право на компенсацию этого ущерба», в том числе путем введения ограничений для иностранных компаний, работающих в Беларуси и принадлежащих к странам, проводящим «особо недружественную политику». Он отметил, что в Беларуси работает около 300 литовских компаний, 200 украинских компаний, 160 латвийских компаний, 150 немецких компаний и 140 польских компаний. Нужно ли понимать, что власти грозят им национализацией? Или что? Но это на русском политическом сленге означает «бомбить Воронеж», то есть, помимо западных санкций, ввести свои санкции против собственной экономики.
И, конечно же, традиционная реакция белорусских властей на новые санкции - это очередной виток погрома гражданского общества. Как и обещал не так давно Владимир Макей.
Все больше властей намерены переориентировать на новые рынки. Однако все рынки давно поделены, и нигде нет свободных ниш. Их нужно завоёвывать.
И власти надеются на помощь России. Тем более что российские официальные лица такую помощь обещали. Как сказал Головченко, мы возьмем новые технологии в России и Китае.
Да, Россия может помочь в создании различных серых схем, призванных обойти западные санкции. Здесь многое будет зависеть от того, насколько строго ЕС и США будут контролировать выполнение санкций. Вряд ли российский рынок сможет компенсировать потери белорусских производителей нефти и калия. Москва, конечно, может помочь деньгами, новыми кредитами, если захочет. Но это поставит некоторые условия.
Если говорить о влиянии этих санкций на Беларусь в целом, то важен совокупный социально-политический, психологический эффект. Любые санкции - это игра вдолгую. Раньше такие меры не работали, но теперь ситуация изменилась.
Во-первых, нынешние санкции намного жестче, чем все предыдущие. К тому же экономика сейчас висит на волоске.
Во-вторых, санкции появились в иной политической атмосфере. Единое, консолидированное общество, в котором легитимность власти не вызывает сомнений, может успешно противостоять внешним угрозам. Белорусское общество, с другой стороны, принципиально разделено, серьезно травмировано и более политизировано, чем раньше. Политический кризис не преодолен, доверие к власти низкое, общественное недовольство никуда не делось, оно висит как дамоклов меч. Правительство утратило монополию на СМИ, и будет сложно переложить вину за санкции на Запад и оппозицию. Всем известна история с самолетом.
Санкции появились на фоне заметной изоляции, изгнания Беларуси, которую невозможно скрыть. Взять хотя бы те трудности, которые приходится пережить белорусам, пытающимся уехать в отпуск к теплому морю.
На этом фоне нынешние санкции могут стать толчком, запуском сложноконтролируемых процессов, которые будут способствовать размыванию белорусской социальной модели. В политизированной атмосфере любая новая проблема вызовет дополнительный негатив по отношению к правительству. По мере нарастания социально-экономических трудностей тот факт, что Лукашенко является источником всех проблем, токсичной фигурой, станет еще более очевидным. И в глазах политически не вовлеченных людей, и даже его сторонников. Но как и когда это выстрелит, сегодня никто сказать не может.
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Нынешние санкции могут стать толчком, запустить сложные неконтролируе процессы, которые могут способствовать эрозии белорусской социальной модели.
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