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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет итогом неизбежного урегулирования отношений по линии Запад-Восток? В 1945 одним из результатов поствоенного урегулирования стало уничтожение идеологии, которая разожгла войну - нацизма и расовой теории.

В 1945 одним из результатов поствоенного урегулирования стало уничтожение идеологии, которая разожгла войну - нацизма и расовой теории. Плюс - уничтожение немецких регионов, где местная культура была построена на милитаризме и ориентировала Германию на экспансию на Востоке.По итогам нынешнего противостояния тоже надо будет уничтожить идеологию, которая порождает новую войну. Частью этой подлежащей уничтожению идеологии обязательно должна стать та версия восточно-европейского национализма, которая усилилась сейчас. Критерий простой - отношение к коллаборантам времен нацизма.Должны быть и закрепляющие будущий долгосрочный мир геополитические трансформации.Вопрос о будущей конфигурации мира, которая стабилизирует мир хотя бы на несколько десятилетий, как это сделали Ялта и Нюрнберг, - это вообще основной сейчас интеллектуальный и геополитический вопрос.