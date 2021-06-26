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Что будет итогом неизбежного урегулирования отношений по линии Запад-Восток?

26.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что будет итогом неизбежного урегулирования отношений по линии Запад-Восток?
В том, что давление на Беларусь и Россию через санкции провалится, сомнений нет. Вопросом является сейчас, что будет итогом неизбежного в будущем урегулирования отношений по линии Запад-Восток?

В 1945 одним из результатов поствоенного урегулирования стало уничтожение идеологии, которая разожгла войну - нацизма и расовой теории. Плюс - уничтожение немецких регионов, где местная культура была построена на милитаризме и ориентировала Германию на экспансию на Востоке.

По итогам нынешнего противостояния тоже надо будет уничтожить идеологию, которая порождает новую войну. Частью этой подлежащей уничтожению идеологии обязательно должна стать та версия восточно-европейского национализма, которая усилилась сейчас. Критерий простой - отношение к коллаборантам времен нацизма.

Должны быть и закрепляющие будущий долгосрочный мир геополитические трансформации.

Вопрос о будущей конфигурации мира, которая стабилизирует мир хотя бы на несколько десятилетий, как это сделали Ялта и Нюрнберг, - это вообще основной сейчас интеллектуальный и геополитический вопрос.
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В 1945 одним из результатов поствоенного урегулирования стало уничтожение идеологии, которая разожгла войну - нацизма и расовой теории.
 
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