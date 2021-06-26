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От санкций не выиграет никто, а вот эскалацию - легко начать и трудно остановить. Мнение

26.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

От санкций не выиграет никто, а вот эскалацию - легко начать и трудно остановить. Мнение
Однозначно можно сказать, что ЕС санкциями заявленных целей не добьётся. Как не добивался их никогда. Даже секторальными санкциями.

Их логика заключается в том, что поставленный в сложное финансовое положение Лукашенко вынужден будет просить помощи у России, перекладывая таким образом бремя на неё. В итоге Россия должна будет повлиять на своего союзника. Эти наивные представления не имеют ничего общего с реальностью. Россия просто взамен будет требовать белорусские активы и всё больший контроль над Беларусью. То есть, как я раньше писал, Запад своими руками (под рукоплескания так называемого гробщества) уничтожает суверенитет Беларуси, помогая Кремлю в этом ранее сложном деле.

Цели санкций достигнуты не будут. Но безусловно будут некоторые эффекты. Например такие, кроме уже упомянутых:

⁃ Бабарико и прочие политические сядут на 10+ лет.
⁃ БЧБ будет запрещён.
⁃ Негосударственные СМИ будут либо запрещены, либо будут писать про футбол и литературу.
⁃ Возможностей для работы политизированных НГО практически не останется.
⁃ Перед конституционным референдумом политическое поле будет выжжено.
⁃ Никаких выборов по старым правилам больше не будет (включая местные).
⁃ Мигрантов для Литвы станет ещё больше, а транзита ещё меньше.
⁃ Белорусы полетят в Крым прямым рейсом.

Это всё было понятно и предсказуемо ещё год назад. Ладно наша экзальтированная публика и элиты некоторых постсоветских стран, смотрящие в рот братьям своим старшим. Но что удивляет в этой истории, так это полнейшая недальновидность и безответственность руководства крупнейших западных держав, которые действуют в ущерб своим же собственным интересам. Коллега Сергей Богдан высказал объяснительное предположение о «маленькой победоносной войне» - попытке Запада отвлечь население от внутренних проблем при помощи показательного принуждения к демократии маленького и неважного восточноевропейского государства. Посмотрим, чем это всё закончится. Но что-то мне подсказывает, что выигравших тут не будет.

ЕС ввёл против Беларуси экономические санкции не против «кровавого режима», а именно против Беларуси - так в соответствующем документе написано (меня кстати всегда интересовало, почему они используют именно такую формулу). Санкции затронут экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений, импорт технологий и товаров двойного назначения, ограничат инвестиции и доступ к кредитам.

То есть от символических шагов Брюссель перешёл к реальным действиям, могущим нанести ущерб белорусской экономике. Так или иначе от них пострадают десятки, а то и сотни тысяч белорусов, занятых в соответствующих отраслях и получающих выплаты из бюджета. Это определённый рубеж. По крайней мере, белорусское государство воспринимает этот шаг как акт агрессии. И вот теперь, видимо, следует ожидать реализации всех тех предупреждений о контрмерах, которые озвучивались чиновниками разного уровня. И если раньше был сдерживающий фактор в виде опасений, что контрсанкции будут болезненными и для Беларуси, то теперь уже на войне как на войне.

Белорусские власти настроены продемонстрировать максимально доходчиво, что последняя суверенная страна в Восточной Европе может и будет отвечать на любые попытки вмешательства во внутренние дела. Перечень таких мер довольно ограничен в силу ресурсов и масштабов страны. Но для ряда стран ЕС может быть весьма болезненным. Брюссель уже сам отобрал у Литвы весь белорусский транзит калия и нефтепродуктов (а это до 30% загрузки литовской железной дороги плюс доходы Клайпедского порта). Но есть же ещё усиливающийся поток иракский мигрантов. Есть сотрудничество в ядерной сфере. Приорбанк (собственник - австрийский Raiffeisen) и/или А1 (тоже австрийский) в конце концов можно национализировать.

Звучит нереально? Но эскалация - дело такое. Легко начать - трудно остановиться. Кто в мирном 2013 году мог представить, что Украина в самом ближайшем будущем лишится Крыма и будет воевать на Донбассе? Скатиться к масштабному конфликту можно очень быстро и просто. Тем более в условиях когда планомерно и последовательно рвутся региональные связи, наработанные здесь веками. И когда напряжённость и непредсказуемость растёт и в глобальном масштабе.

В общем Минск будет сопротивляться. ЕС своих целей санкциями не достигнет. Это теперь дело принципа.

Дабы избежать ненужного аларма, нужно сказать, что несмотря на масштабность и секторальный характер санкций, они содержат изъятия и ограничения. Так, санкции против нефтеперерабатывающей отрасли не включают сырую нефть, бензин и дизель. По калию тоже включено далеко не всё. Продукция военпрома и двойного назначения может также исключаться отдельными странами-членами через механизм авторизаций с уведомлением остальных стран-членов. Это делается с одной стороны чтобы не сделать санкции слишком болезненными для собственного бизнеса, а с другой - для обеспечения этапности всего процесса. Ранее официальные лица ЕС уже анонсировали, что экономические санкции будут вводиться постепенно, как и индивидуальные.

Интересно будет понаблюдать, например, за тем как Украина будет (или не будет) присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Ведь белорусский бензин и дизель занимает там весьма значительную долю рынка и конкурирует с российскими нефтепродуктами. Насколько сильной окажется в Киеве европейская солидарность и возмущение действиями «кровавого режима» в таком случае?
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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