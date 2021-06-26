ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какое «молочное наследство» оставил Шейман своему преемнику?

26.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Какое «молочное наследство» оставил Шейман своему преемнику?
Агропромышленный холдинг Управления делами Президента РБ (АПХ УДП) входит в тройку крупнейших производителей сырого молока в Союзном государстве Беларуси и России.

Экс-управделами президента Виктор Шейман оставил неплохое «молочное наследство» своему преемнику.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, совокупный надой в девяти хозяйствах холдинга (без тепличного комбината «Мачулищи») превысил в прошлом году 150 тысяч тонн продукта. Лидером является сельхозпредприятие «Василишки» из Щучинского района (около 38,7 тыс. тонн). Молочные фермы АПХ УДП находятся также в Вилейском, Минском, Рогачевском, Пинском, Шкловском, Узденском и Барановичском районах.

В России в 2020 году только две агропромышленные структуры обошли по производству сырого молока показатели белорусского президентского холдинга. Это Группа компаний «ЭкоНива», принадлежащая немецкому инвестору Штефану Дюрру. С валовым надоем 924,7 тыс. тонн сырого молока она возглавила рейтинг крупнейших российских производителей молока, составленный ресурсом Milknews.ru.

Второй производитель, оказавший выше АПХ УДП, — компания бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Сергея Ткачева. «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева» получила в 2020 году от своих коров 312,1 тыс. тонн молока.

АПХ УДП опередил по надоям третью в России «Русмолко» (дочку сингапурской компании Olam International) — 131 тыс. тонн, АПХ «Дороничи» — 125,5 тыс. тонн, ХК «Ак Барс» — 117 тыс. тонн, Кировский молочный комбинат — 116,9 тыс. тонн, Концерн «Детскосельский» — 115,5 тыс. тонн.

Отметим, что крупнейшие российские производители молока – это частные компании с российским и иностранным капиталом. А как на их фоне смотрятся белорусские частники и редкие иностранцы, которых в Беларуси допустили к коровам?

Самый крупный частный производитель сырого молока в Беларуси – это Группа компаний «Санта», подконтрольная Александру Мошенскому. В 2020 году три ее сельхозпредприятия — «Савушкина пуща» в Каменецком, «Савушкино» в Малоритском и «Савушкин-Луч» в Березовском районе — произвели почти 70 тыс. тонн молока. В России этот объем сопоставим с занимающим 18-е место Агрохолдингом «Степь», входящим в многопрофильную группу миллиардера Владимира Евтушенкова АФК «Система».

Из иностранных инвесторов наибольший надой молока в Беларуси в 2020 году получил уже упоминавшийся «Концерн «Детскосельский». В России он занимает 7-е место по производству, а в Беларуси на двух сельхозпредприятиях в Городокском (филиал «Вировлянский») и Мядельском («Новрочанская нива») районах получил свыше 22 тыс. тонн сырья.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агропромышленный холдинг Управления делами Президента РБ (АПХ УДП) входит в тройку крупнейших производителей сырого молока в Союзном государстве Беларуси и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Соловьёв LIVE»: «А мы должны думать: “Лукашенко вечный что ли?” и готовить варианты своих людей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by