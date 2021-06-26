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«Соловьёв LIVE»: «А мы должны думать: “Лукашенко вечный что ли?” и готовить варианты своих людей»

26.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Соловьёв LIVE»: «А мы должны думать: “Лукашенко вечный что ли?” и готовить варианты своих людей»
После достаточно продолжительного молчания к теме «Беларусь и интеграция» вернулся Владимир Соловьев и его канал «Соловьев LIVE». Небольшой обзор, на что обращали внимание на канале, какие акценты делали и какие нарративы продвигали. Предсказуемо максимум внимания экстренной посадке в Минске самолета Ryanair, последовавшим за ним задержаниям и «откровениям» в эфире. Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Программы Соловьёва наилучшим образом иллюстрируют подходы российской власти к информационной игре вокруг посадки самолёта Ryanair. Это выражается в модерации ведущим (предложения тем и тезисов для обсуждения), в тезисной базе гостей и в выборе участников программ. В частности:

• На канале не сомневаются, что посадка самолета – операция спецслужб. При этом официальная версия беларусских властей, если и упоминается, то лишь как ничтожная, не требующая даже анализа и обсуждения.

• Гости-эксперты формально принадлежат к различным группам (есть и «представители ЕС»), однако, в реальности лишь дополняют ключевую тезисную базу. Например, искусственно созданная небольшая дискуссия по замечанию одного из экспертов — посадка лайнера являлась операцией беларусских или «западных» спецслужб. Российский фактор не обсуждается в принципе.

• Говоря о фигурантах дела, вместо анализа информации гости и ведущий используют термины с однозначно отрицательной окраской – нацисты, «скоморох», неразумный «дед» и так далее. Если говорить о Протасевиче, то для аудитории создается исключительно неприглядный и однозначный образ молодого человека: радикал, националист, боевик, русофоб и нацист.

• Гости активно включаются в обсуждение тезисной конструкции о противостоянии «коллективного Запада» и России. Где Беларусь и Лукашенко – лишь объекты такой информационно-политической войны.

• Отдельно и многократно подчёркивается отсутствие перспектив существования Беларуси кроме как в формате «меньшего союзника» Российской Федерации. При этом критике подвергаются как возможное развитие контактов Минска со странами ЕС, так и отношения с Китаем.

Ведущий и гости активно используют манипулятивную риторику и семантику в расчеловечивании и в оценке последствий экстренной посадки (война). Анализ ситуации и прогноз подменяют создаваемым бинарным выбором между «добром и злом», где «добро» — позиция РФ, зло — всё остальное. Даже Лукашенко может восприниматься условной частью «добра» лишь до тех пор, пока действует в интересах Российской Федерации.

На этом фоне канал «Соловьёв LIVE» в силу специфики предлагает своей аудитории и несколько эксклюзивных тезисных конструкций. В частности:

• Интеграция Беларуси и России подаётся не как возможность, планы, а как факт, как минимум в восприятии.

• Отношения с США описываются как будущее торжество реаль-политик, когда основная проблема Китай, а ради Беларуси и Украины не стоит портить отношения с Россией.

• И, наконец, более чёткое определение отношения к Лукашенко. Соловьёв убеждает аудиторию, что Лукашенко не вечен и РФ обязана серьёзно подойти к выбору преемника и контролю над транзитным периодом.
 
Теги: Минск
 
 
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