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Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на чемпионат мира, который состоится в России
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на чемпионат мира, который пройдет в России в конце августа.
В Португалии в 1/4-й финала квалификационного турнира наша команда сегодня обыграла сборную Германии – 5:1. Дубль в составе белорусов оформил Илья Константинов. Эта победа позволила нашей команде войти в топ-4 турнира и завоевать путевку на мировой форум. Ранее сборная Беларуси обыграла команду Польши – 8:2, затем сборную Норвегии – 9:2 и победила испанцев – 4:3. Сборная Беларуси сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.
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Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на чемпионат мира, который пройдет в России в конце августа. В Португалии в 1/4-й финала квалификационного турнира наша...
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