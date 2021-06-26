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Вертолет Ingenuity за три месяца налетал на Марсе почти километр

26.06.2021 06:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ingenuity за восемь полетов на Марсе, которые начались 19 апреля, пролетел в общей сложности около километра, сообщает портал МИР 24 со ссылкой на представителя Лаборатории реактивного движения NASA Тедди Тзанетоса.

Восьмой полет Ingenuity состоялся 21 июня. Вертолет преодолел за 77,4 сек расстояние 160 м. В настоящее время он находится в 133,5 м от марсохода Perseverance, вместе с которым он был доставлен в кратер Езеро 18 февраля.

По словам Тзанетоса, 30 апреля Ingenuity пролетел 266 м, проведя в воздухе 118 сек.

Сведения о том, как ведет себя на поверхности Красной планеты Ingenuity, поможет создать следующий аппарат, который, как ожидается, будет массивнее. Его оснастят шестью несущими винтами. Во сколько обойдется новый проект и когда его отправят на Марс, Тзанатос уточнять не стал.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сведения о том, как ведет себя на поверхности Красной планеты Ingenuity, поможет создать следующий аппарат, который, как ожидается, будет массивнее.
 
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