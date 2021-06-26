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Вертолет Ingenuity за три месяца налетал на Марсе почти километр
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ingenuity за восемь полетов на Марсе, которые начались 19 апреля, пролетел в общей сложности около километра, сообщает портал
Восьмой полет Ingenuity состоялся 21 июня. Вертолет преодолел за 77,4 сек расстояние 160 м. В настоящее время он находится в 133,5 м от марсохода Perseverance, вместе с которым он был доставлен в кратер Езеро 18 февраля.
По словам Тзанетоса, 30 апреля Ingenuity пролетел 266 м, проведя в воздухе 118 сек.
Сведения о том, как ведет себя на поверхности Красной планеты Ingenuity, поможет создать следующий аппарат, который, как ожидается, будет массивнее. Его оснастят шестью несущими винтами. Во сколько обойдется новый проект и когда его отправят на Марс, Тзанатос уточнять не стал.-0-
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Сведения о том, как ведет себя на поверхности Красной планеты Ingenuity, поможет создать следующий аппарат, который, как ожидается, будет массивнее.
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