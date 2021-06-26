Стал известен второй финалист Кубка Стэнли

В финале самого престижного в мире хоккея турнира встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Монреаль Канадиенс».





«Молнии» сегодня ночью в седьмом поединке финала Восточной конференции переиграли «островитян» — 1:0 (итог серии — 4:3).

Представители Запада свой выход в финал оформили в шестиматчевом противостоянии с «Вегасом» (счет в серии — 4:2).

В активе финалистов 26 Кубков Стэнли (два у «Тампы» и 24 у «Монреаля»).

Для финала отведены следующие даты: 29.06, 1.07., 3.07., 6.07. Если команды не выявят за четыре матча победителя, то они сыграют (вплоть до седьмого матча): 8.07., 10.07., 12.07.