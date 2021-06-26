ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси перекрыт рекорд дня 64-летней давности

26.06.2021 08:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На большей части территории Беларуси 25 июня температура воздуха вновь превысила 30-градусную отметку, а на юго-востоке достигла 36. Температурные рекорды фиксируются седьмой день подряд.

В Беларуси перекрыт рекорд дня 64-летней давности

25 июня в стране перекрыт рекорд дня 64-летней давности, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Второй день подряд жарче всего было в Могилеве — 36,5 градуса. Прежний максимум дня составлял 33,3 градуса (25 июня 1957 года в Брагине). Локальный рекорд Могилева превышен на 5,8 градуса (30,7 в 2010 году).

Еще в пяти городах температура достигла либо превысила 36-градусную отметку: в Брагине (36,4), Гомеле (36,2), Василевичах (36,2), Жлобине (36) и Октябрьском (36). В Гомеле обновлен рекорд дня, зафиксированный в 1957 году (было 32 градуса).

В Минске новые максимумы регистрируются четвертый день подряд. 25 июня воздух в столице прогрелся до 32,7 градуса (31,5 в 2016 году). Днем ранее был перекрыт рекорд июня (34 градуса 13 июня 2019 года) и повторен экстремум за весь период инструментальных наблюдений за погодой (35,8 градуса 8 августа 2015 года).

В целом новые рекорды дня отмечены на 25 метеостанциях (больше половины). Самому старому переписанному максимуму 107 лет (32,4 градуса в Марьиной Горке, сейчас 32,8).

22 и 23 июня в стране были зарегистрированы новые рекорды июня за весь период метеонаблюдений (35,9 и 37,1 градуса в Октябрьском). Прежний (35,6) держался с 23 июня 1964 года (в Березино).

Абсолютный максимум температуры для Беларуси составляет 38,9 градуса выше нуля (8 августа 2010 года в Гомеле).

По прогнозу Белгидромета, 26 июня очень жаркая погода (до 30—34, местами до 35—36 градусов) сохранится в восточных районах, затем, по мере продвижения холодного фронта, температура понизится и там.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На большей части территории Беларуси 25 июня температура воздуха вновь превысила 30-градусную отметку, а на юго-востоке достигла 36.
 
Новости дня
Новости разные
 
За убийство Флойда экс-полицейский Шовин получил 22,5 года тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by