ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Роскосмос" планирует вывести на рынок отечественный шлем виртуальной реальности

26.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Роскосмос" планирует вывести на рынок в этом году шлем виртуальной реальности собственного производства, который, например, можно будет использовать для виртуального туризма в условиях пандемии, сообщил директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.

"В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности, который, в том числе, мы будем использовать и для своих целей в рамках тренажерной тематики", - сказал Шадрин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, одним из направлений использования шлема будет виртуальный туризм в условиях пандемии и ограничений.

"Возможность надеть шлем виртуальной реальности и переместиться в любую точку нашей страны, например, на Байкал", - цитирует interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Роскосмос" планирует вывести на рынок в этом году шлем виртуальной реальности собственного производства, который, например, можно будет использовать для...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Музенидис Трэвел» отменил полетную программу из Минска в Грецию до 8 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by