|
Минский Современный художественный театр возобновил работу в Киеве
Источник материала: Партизан
В 2020-м году артисты театра выступили за политические перемены в стране.
ФОТО: FACEBOOK.COM
Современный художественный театр после изгнания из Беларуси возобновил работу в Киеве,
20 мая в Киеве состоялась премьера спектакля по роману Саши Филипенко «Бывший сын». Руководитель театра и режиссер Владимир Ушаков анонсировал несколько новых спектаклей до конца года, а также планирует гастроли театра.
Артисты театра в 2020-м выступили за политические перемены в стране и против насилия со стороны силовиков. После этого театру отказали в аренде помещения, а потом стали запрещать показы. Один из ведущих артистов театра Денис Дудинский под давлением был вынужден уехать из Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020-м году артисты театра выступили за политические перемены в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)