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Умер бывший мэр Жлобина Леонид Апанасюк

26.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скончался бывший мэр Жлобина Леонид Апанасюк. Ему было 65 лет.

Сообщение о смерти чиновника появилось на сайте «Гомельской правды» вечером 24 июня. Причины и обстоятельства пока неизвестны.

Леонид Апанасюк в последнее время возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, прежде — был председателем Жлобинского райисполкома.

Он также являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
 
 
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Скончался бывший мэр Жлобина Леонид Апанасюк. Ему было 65 лет.
 
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