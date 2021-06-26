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Умер бывший мэр Жлобина Леонид Апанасюк
Источник материала: Партизан
Скончался бывший мэр Жлобина Леонид Апанасюк. Ему было 65 лет.
Сообщение о смерти чиновника появилось на сайте «Гомельской правды» вечером 24 июня. Причины и обстоятельства пока неизвестны.
Леонид Апанасюк в последнее время возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, прежде — был председателем Жлобинского райисполкома.
Он также являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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Скончался бывший мэр Жлобина Леонид Апанасюк. Ему было 65 лет.
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