Большая эфиопская мечта: чудо или кошмар? Как строительство плотины на Ниле может уничтожить Египет и Судан

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Эфиопия считает плотину Великого Возрождения своим "экономическим чудом", в это же время проект может обернуться кошмаром для стран ниже по течению Нила.





Совет Безопасности ООН призывают обсудить ситуацию вокруг плотины Великого Возрождения (ГЭС "Хидасэ"), которую строит Эфиопия на реке Голубой Нил. Страны ниже по течению реки – Судан и Египет опасаются, что останутся без воды в случае запуска плотины, что в свою очередь, может стать катализатором военного конфликта с Эфиопией.

Строительство гигантской плотины на участке реки Нил в Эфиопии близится к завершению – проект настолько амбициозен, что обещает вывести страну на путь индустриализации. Десятки миллионов людей в Эфиопии смогут выбраться из нищеты, благодаря плотине.

Но ниже по течению в Египте, где Нил встречается с морем, вырисовывается совершенно иная картина: плотина представляет собой гигантский, угрожающий барьер, который может быть использован для сдерживания почти единственного источника воды Египта.

Плотина Великого Возрождения разожгла сильные националистические споры как в Эфиопии, так и в Египте. Эфиопы рассматривают строительство плотины как фундаментальное право, которое обеспечит электричеством более половины населения, проживающего в не электрифицированных районах. Египтяне же видят, что их судьба может оказаться в чужих руках.

Обе страны, а также Судан в течение многих лет тщетно пытались договорится о том, как быстро заполнить водохранилище плотины. Египет потребовал, чтобы хранилище заполнялось медленно, в течение более чем десятилетия, поскольку так можно избежать потенциальной засухи. Эфиопия, которая построила плотину преимущественно за собственные деньги, хочет, чтобы водохранилище заполнилось и вырабатывало максимум электроэнергии, как только плотина будет построена. Завершение строительных работ намечено на 2023 год.





С соглашением или без него плотина уже близка к запуску, и люди в обеих странах готовятся к грядущему будущему.

Эфиопская мечта

Эфиопские политики и бизнес настолько преисполнены надеждами на безоблачное будущее, что некоторые из них даже ударяются в поэзию. Например, глава пресс-службы премьера Эфиопии посвятила будущей плотине стихотворение. Масштабный проект стал темой песен популярного эфиопского поп-певца, вирусных хэштегов, стихийных маршей и проповедей патриарха Эфиопской православной церкви.





Для многих жителей Эфиопии плотина – это не просто источник электричества, а предзнаменование славного будущего.

Дело в том, что экономический рост Эфиопии на протяжении многих лет сдерживался нехваткой электричества. Рентабельность производства в стране снижается из-за ежедневных непредсказуемых отключений электроэнергии.









Нил, река, плотина, Эфиопия

Фото: Yonas Tadesse/The Washington Post





Отсутствие электроэнергии в Эфиопии усугубляет экономическое отставание, которое, в свою очередь лишь усугубляет финансовый кризис в стране. Без промышленности сотни тысяч людей спасаются от повальной нищеты в опасных, зачастую смертельных поездках за границу в поисках работы.

Оставшуюся в стране безработную молодежь часто обвиняют в массовых беспорядках. Дети в сельской местности, где проживает более 80% населения страны, заняты собиранием дров для приготовления пищи, что лишает миллионы детей возможности ходить в школу.





По словам правительства Эфиопии, плотина является панацеей от большинства проблем в стране. В заявлении государственной комиссии по инвестициям Эфиопии говорилось, что плотина обладает "огромными возможностями для решения проблемы энергоснабжения страны".

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время выступлении на Генассамблее ООН попытался развеять опасения Египта.





"Я хочу совершенно ясно заявить, что у нас нет намерения причинять вред этим странам. По сути, мы просто хотим удовлетворить свои потребности в электроэнергии из одного из самых чистых источников энергии. Мы не можем себе позволить продолжать и дальше держать 65 млн наших людей во тьме", – заявил премьер Эфиопии.

Некоторые эксперты согласны с тем, что Египет вряд ли ощутит последствия запуска плотины в ближайшем будущем, а запасы воды на Асуанском гидроузеле в Египте предотвратят катастрофу, вызванную внезапной засухой.





Кошмар для Египта

Нехватка воды может иметь катастрофические последствия для 100 млн населения Египта, которое в настоящее время увеличивается на 2 млн человек в год.





Египет получает 90% воды из Нила. Исторически сложилось, что наличие стабильного течения вод Нила является вопросом выживания в стране, где и так мало воды.

Договор 1929 года (и последующий договор 1959 года) предоставили Египту и Судану право почти на все воды Нила. Документ колониальной эпохи также предоставил Египту право вето на любые проекты стран, расположенных выше по течению, которые могут повлиять на долю воды Египта.





Ни в одном из двух документов не учитывались потребности в воде других прибрежных государств, не участвовавших в сделке, включая Эфиопию, Голубой Нил которой обеспечивает большую часть речных вод региона.





Эфиопия заявила, что не связана многолетним договором, и начала строительство плотины в начале арабской весны в марте 2011 году, не проконсультировавшись с Египтом. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что строительство не имело никаких шансов, если бы Египет не отвлекли политические беспорядки.





Одна из основных проблем Египта заключается в том, что если поток воды упадет, это может повлиять на озеро Насер – водохранилище ниже по реке, за египетским Асуанским гидроузлом.





Эфиопия утверждает, что одним из предыдущих предварительных условий Египта для заключения соглашения было соединение новой плотины с Асуанским гидроузлом.





Министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле говорит, что соединить две плотины крайне сложно.





"После египтяне немного отступили в этом вопросе, но некоторое время спустя снова вернулись к этой идее", – говорит министр.

Египет также опасается, что плотина может ограничить и без того скудный запас воды Нила, который является почти единственным источником воды для страны. Плотина также может нарушить транспортное сообщение на реке Нил, если уровень воды будет слишком низкий. Нехватка воды скажется на сельском хозяйстве, которое напрямую зависит от возможности орошения.



