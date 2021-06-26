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Минюст начал проверку движения «За Свободу»
26.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Движение «За Свободу» 25 июня получило из Министерства юстиции предписание до 13 июля предоставить ряд документов в рамках изучения деятельности общественного объединения.
Как заявил
— Целью этой проверки, скорее всего, будет являться поиск каких-то недостатков или неточностей, формальных. На их основе можно в дальнейшем выносить предупреждения или принять решение о ликвидации. О том, что есть настроение на ликвидацию демократических НГО, мы слышим последние полгода, — сказал Губаревич.
Ранее стало известно о проверке деятельности Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского ПЕН-центра.
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