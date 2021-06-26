ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст начал проверку движения «За Свободу»

26.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Движение «За Свободу» 25 июня получило из Министерства юстиции предписание до 13 июля предоставить ряд документов в рамках изучения деятельности общественного объединения.

Как заявил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, речь может идти о тотальной проверке деятельности общественных объединений.

— Целью этой проверки, скорее всего, будет являться поиск каких-то недостатков или неточностей, формальных. На их основе можно в дальнейшем выносить предупреждения или принять решение о ликвидации. О том, что есть настроение на ликвидацию демократических НГО, мы слышим последние полгода, — сказал Губаревич.

Ранее стало известно о проверке деятельности Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского ПЕН-центра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь может идти о тотальной проверке деятельности общественных объединений.
 
Новости дня
Новости разные
 
На 22 з паловай гады турмы асудзілі амерыканскага паліцыянта, які забіў Джорджа Флойда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by