Бегом за клубникой: три необычных рецепта варенья

Источник материала: Sputnik Беларусь

Клубничный сезон в самом разгаре, насытившись свежей ароматной ягодой, не забудьте заготовить ее впрок. И в этом вам помогут рецепты Sputnik.

Клубничное варенье с водкой

Пожалуй, это самый простой рецепт варенья из коллекции. А добавление водки делает вкус клубники более насыщенным, цвет становится темно-рубиновым и время приготовления меньше.

© Sputnik Людмила Янковская Водка делает вкус клубничного варенья более насыщенным

На 3 килограмма клубники нам понадобится:

Сахар — 2 кг

Водка — 100 мл

Лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок из половинки лимона

Сначала подготовим ягоды, тщательно моем, обсушиваем и только тогда отрываем хвостики, иначе в середину попадает лишняя влага. У меня ягоды были крупные, поэтому пришлось разрезать на 3-4 части каждую ягоду. Если у вас клубника мелкая, то оставляем ее целиком.

Берем глубокую кастрюлю с толстым дном, выкладываем слой ягод, посыпаем сверху сахаром и сбрызгиваем водкой. Затем снова новый слой клубники, затем сахар и водка. Отставляем кастрюлю в сторону, а лучше отправить ее на ночь в холодильник, чтобы клубника дала сок, сахар растворился, но при этом масса в тепле не испортилась.

Достаем кастрюлю из холодильника и ставим на плиту. Доводим массу до кипения, добавляем лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона, перемешиваем. Кипятим на среднем огне минут 5 и отставляем в сторону. Когда масса полностью остынет через несколько часов, снова ставим на плиту и доводим до кипения, кипятим 5 минут и снимаем с плиты. Повторяем процедуру до тех пор, пока вас не устроит густота варенья. Я люблю нечто джемообразное, но при этом варенье не должно менять изначальный цвет.

© Sputnik Людмила Янковская Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит

Когда мы добились нужной густоты варенья, готовим тару. Баночки тщательно моем, крышки баночек ошпариваем кипятком, протираем насухо чистым полотенцем, баночки ставим в духовку или микроволновку и прокаливаем. Варенье ставим на огонь, доводим до горячего состояния, но не кипятим, снимаем и начинаем разливать. Варенье наливаем до краев, оставляем остывать баночки, варенье застынет, сверху образуется плотный слой, который не позволит варенью портиться. И только тогда можно банки укупоривать.

Клубничное варенье с корицей и бадьяном

Варенье по этому рецепту получается насыщенно-пряным, как раз для холодных промозглых вечеров с ароматной чашкой травяного чая.

© Sputnik Людмила Янковская Клубничное варенье с корицей и бадьяном

На 2 килограмма клубники нам понадобится:

Сахар — 2 кг

Бадьян — 2-3 звездочки

Корица в палочках — 2 шт.

Ягоды тщательно моем, даем стечь воде и убираем хвостики. Крупные ягоды разрезаем на дольки. Выкладываем ягоды в кастрюлю с толстым дном слоями, посыпая сахаром, и отправляем в холодильник, чтобы ягоды пустили сок.

Пустившие сок ягоды ставим на огонь, доводим до кипения. Кипятим на среднем огне мнут 5, снимаем с огня и отставляем в сторону.

© Sputnik Людмила Янковская Специи в варенье лучше погрузить в марле - так их будет легче потом извлечь

Теперь подготовим специи. Нам понадобится кусочек марли или бинта. Берем палочки корицы и звездочки бадьяна, упаковываем в марлю, завязываем на узелок.

Снова ставим варенье на плиту, доводим до кипения и опускаем в кастрюлю марлю со специями. И далее повторяем — кипятим 5 минут, оставляем, остужаем, снова кипятим. Когда варенье будет готово, достаем специи из варенья, разливаем его в тару, остужаем и укупориваем.

Клубничное варенье "Свежесть"

Этот рецепт варенья, пожалуй, самый изысканный. Не нужно пугаться такого количества ингредиентов с насыщенным ароматом и вкусом. В итоге все вкусы гармонично смешаются и результат превзойдет все ожидания.

© Sputnik Людмила Янковская Клубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным

На 2 килограмма клубники нам понадобится:

Сахар 1,5 кг

Лимон — 2 шт.

Свежая мята — 25 листиков

Свежий зеленый базилик — 25 листиков

Ягоды моем, обсушиваем, убираем хвостики и при необходимости разрезаем на дольки.

Ягоды выкладываем в кастрюлю слоями и пересыпаем сахаром. Затем кастрюлю ставим в холодильник, чтобы ягоды пустили сок. Ставим на средний огонь и варим до кипения и кипятим минут 5.

Пока варенье на плите, подготовим остальные ингредиенты. С лимона снимаем цедру, затем убираем кожицу и белую мякоть, оставляем дольки, мелко измельчаем и удаляем косточки. Мяту и базилик моем, обсушиваем и обрываем листики, выбирая целые и неповрежденные.

В остуженную массу выкладываем измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом, осторожно перемешиваем и ставим на огонь.

© Sputnik Людмила Янковская Измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом выкладываем в остуженную массу

Варим варенье минут 15 и затем отставляем остывать часов на 8-10.

Второй этап такой же, доводим до кипения, кипятим минут 15 и остужаем. Доводим варенье до нужной густоты, снова кипятим и разливаем в тару.