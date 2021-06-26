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Убийце афроамериканца Джорджа Флойда дали лишние 10 лет тюрьмы

26.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Судебное заседание показали в прямом эфире американские телеканалы, сообщает РИА новости. 

Судья Питер Кэхилл высказался о том, что приговор "основан не на общественном мнении и не на эмоциях и симпатиях". В адрес семьи погибшего Флойда прозвучали соболезнования.

Также судья пояснил, что убийца афроамериканца приговорен к сроку, который на десять лет больше, чем принятое для подобного преступления заключение в 150 месяцев.

"Это решение основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда", — добавил судья.

Экс-полицейский пока сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 15 лет — спустя две трети срока.
Изначально обвинители просили для подсудимого 30 лет тюрьмы, поскольку он "действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского".

Сам Шовин выразил соболезнования семье погибшего Флойда, но извинений не принес.

"Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", — сказал экс-полицейский в своем последнем слове перед приговором.

Трансляция судебного заседания и вынесения приговора сопровождалась массовой акцией в Миннеаполисе - несколько десятков активистов прошли шествием по центральным улицам от здания суда, где был вынесен приговор экс-полицейскому.

Напомним, убийство афроамериканца Флойда 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей стране, а также массовые требования населения о необходимости реформировать полицию.

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Теги: Минск
 
 
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Бывшего полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам тюремного заключения, обычно для подобных преступлений в США предусмотрено заключение в 150 месяцев.
 
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