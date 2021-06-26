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На Евро-2020 начинается самое интересное — сегодня стартует плей-офф
Источник материала: Навiны
Сегодня двумя матчами на чемпионате Европы по футболу начинается
Первыми путевку в четвертьфинал попытаются добыть Уэльс и Дания, а также Италия и Австрия.
Британцы и скандинавы начнут противостояние на «Йохан Круифф Арене» в 19:00 (рефери Даниэль Зиберт из Германии).
Своеобразное альпийское дерби начнется в 22:00 на «Уэмбли» со стартового свистка англичанина Энтони Тейлора.
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Сегодня двумя матчами на чемпионате Европы по футболу начинается стадия 1/8 финала.
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