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На Евро-2020 начинается самое интересное — сегодня стартует плей-офф

26.06.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня двумя матчами на чемпионате Европы по футболу начинается стадия 1/8 финала.

На Евро-2020 начинается самое интересное — сегодня стартует плей-офф

Первыми путевку в четвертьфинал попытаются добыть Уэльс и Дания, а также Италия и Австрия.

Британцы и скандинавы начнут противостояние на «Йохан Круифф Арене» в 19:00 (рефери Даниэль Зиберт из Германии).

Своеобразное альпийское дерби начнется в 22:00 на «Уэмбли» со стартового свистка англичанина Энтони Тейлора.

 

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Сегодня двумя матчами на чемпионате Европы по футболу начинается стадия 1/8 финала.
 
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