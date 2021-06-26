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Совмин РБ предоставит субсидии 7 рыбхозам

26.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси предоставит семи рыбхозам субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, следует из постановления №359 от 25 июня 2021 года.

«Установить перечень рыбоводных организаций, которым в 2021–2024 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2021 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2021 году и используемые для кормления рыбы», - говорится в документе.

Субсидии предоставляются «ежемесячно за счет средств республиканского бюджета» в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка.

 
 
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Правительство Беларуси предоставит семи рыбхозам субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, следует из постановления №359 от 25 июня 2021 года.
 
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