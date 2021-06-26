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Власти РБ отобрали 10 банков для РФ для размещения гособлигаций в российских рублях

26.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси постановлением №358 от 24 июня 2021года поручило Минфину заключить соглашения с 10 российскими банками о размещении номинированных в российских рублях гособлигаций Беларуси на российском рынке.

«…заключить Соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации», - говорится в документе.

Предлагается подписать соглашения с такими банками РФ, как «Газпромбанк», «БКС Банк», «ВТБ Капитал», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», «Российский Сельскохозяйственный банк», «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «АК БАРС» и «УНИВЕР Капитал».

 
 
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Правительство Беларуси постановлением №358 от 24 июня 2021года поручило Минфину заключить соглашения с 10 российскими банками о размещении номинированных в...
 
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