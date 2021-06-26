Белстат: Реальный размер пенсий в мае снизился на 0,4%

Источник материала: АФН

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в мае 2021 года снизился по сравнению с апрелем на 0,4%, свидетельствуют данные Белстата.

В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий увеличился на 4,1%, в январе 2021 года — уменьшился на 1,1%, феврале — на 1,9%, марте — на 0,7%, апреле — также на 0,7%, передает БелаПАН.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в мае 2021 года состояло 2 млн 454,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 483,4 рубля, что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Соотношение к средней зарплате составило 34%.