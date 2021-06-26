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Парламент РБ проголосовал за перенос местных выборов

26.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Обе палаты белорусского парламента в пятницу, 25 июня, одобрили в первом чтении внесенный Лукашенко законопроект c поправками в Конституцию, предусматривающий введение в стране единого дня голосования.

Принятие поправок позволяет властям перенести выборов в местные советы, которые должны были пройти не позднее 18 января 2022 года, одновременно с парламентскими выборами в 2023 году.

Таким образом, власти пытаются ликвидировать любую возможность усиления протестной активности населения.

 
 
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Обе палаты белорусского парламента в пятницу, 25 июня, одобрили в первом чтении внесенный Лукашенко законопроект c поправками в Конституцию, предусматривающий...
 
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