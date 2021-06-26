|
Парламент РБ проголосовал за перенос местных выборов
Источник материала: АФН
Обе палаты белорусского парламента в пятницу, 25 июня, одобрили в первом чтении внесенный Лукашенко законопроект c поправками в Конституцию, предусматривающий введение в стране единого дня голосования.
Принятие поправок позволяет властям перенести выборов в местные советы, которые должны были пройти не позднее 18 января 2022 года, одновременно с парламентскими выборами в 2023 году.
Таким образом, власти пытаются ликвидировать любую возможность усиления протестной активности населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обе палаты белорусского парламента в пятницу, 25 июня, одобрили в первом чтении внесенный Лукашенко законопроект c поправками в Конституцию, предусматривающий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)