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Белорусы «погрузились в ремонт и столкнулись с высокими ценами». Минлесхоз выступил с заявлением

26.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В настоящее время многие белорусы погрузились в ремонт и столкнулись с высокими ценами на лесопродукцию.


фото носит иллюстративный характер

Об этом в своем телеграмм-канале информирует пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Однако, отмечается в сообщении, цены устанавливает не ведомство: «законы рынка никто не отменял».

В условиях открытой экономики Беларуси и 2-3-4-кратного роста цен на пиломатериалы в мире повышение цен у нас выглядит как минимум понятным, – сообщает министерство.
Тем не менее данный вопрос – удовлетворение потребностей белорусов – находится на особом контроле у руководства отрасли, – отметили в Минлесхозе.

Лесопродукция должна быть доступной для широких слоев населения. Мы должны поддержать наших граждан, несмотря на ситуацию на мировых рынках, – обозначил задачу для лесхозов страны глава ведомства Виталий Дрожжа.

Он добавил, что ему часто звонят пенсионеры, сообщая, что для них стоимость пиломатериалов – проблемный вопрос.

Министр отметил, что гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, государство подставило плечо, но есть и те, кого сегодня следует поддержать.

В связи с этим в ближайшее время министерство проработает вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению, пишет Белновости.

В частности, специалисты рассмотрят возможность установления фиксированных цен на лесопродукцию, реализуемую для личных нужд белорусов.
 
 
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В настоящее время многие белорусы погрузились в ремонт и столкнулись с высокими ценами на лесопродукцию.
 
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