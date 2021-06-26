ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь воспользуется услугами 10 российских банков для размещения гособлигаций

26.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусское правительство намерено воспользоваться услугами десяти российских банков для размещения государственных облигаций в России. Это следует из постановления совета министров республики, опубликованного в субботу на Национальном правовом портале.

Александр Лукашенко 13 мая подписал указ "О привлечении внешних государственных займов", которым совету министров предписано в 2021-2023 годах разместить в России гособлигации на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения не менее 1 092 дней.

Согласно постановлению правительства, министерству финансов поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций со следующими организациями: АО "Газпромбанк", АО "БКС Банк", АО "ВТБ Капитал", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС", ООО "УНИВЕР Капитал".

Ранее сообщалось, что указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей издан в целях "рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь", пишет ТАСС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское правительство намерено воспользоваться услугами десяти российских банков для размещения государственных облигаций в России. Это следует из...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Евро-2020 начинается самое интересное — сегодня стартует плей-офф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by