Беларусь воспользуется услугами 10 российских банков для размещения гособлигаций

Александр Лукашенко 13 мая подписал указ "О привлечении внешних государственных займов", которым совету министров предписано в 2021-2023 годах разместить в России гособлигации на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения не менее 1 092 дней.





Согласно постановлению правительства, министерству финансов поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций со следующими организациями: АО "Газпромбанк", АО "БКС Банк", АО "ВТБ Капитал", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС", ООО "УНИВЕР Капитал".





пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей издан в целях "рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь",ТАСС.



